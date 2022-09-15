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Происшествия15 сентября 2022 12:32

Мошенники выманили почти 80 тысяч рублей у воронежца, захотевшего интима

Парень отказался от услуг, а деньги все равно заплатил - из-за угроз
Ярослав ИВАНОВ

За 14 сентября в полицию обратились 17 жителей Воронежской области с заявлениями на действия дистанционных мошенников. В общей сложности потерпевшие лишились более 1,6 млн рублей.

22-летний воронежец попался на шантаж. 6 сентября парень искал в интернете объявления о предоставлении услуг в сфере досуга, чтобы отдохнуть после тяжелого рабочего дня. Созвонился с представителем одного из сайтов, но после разговора отказался от услуг, так как ничего из предложенного его не устроило. Но на следующий день парню вдруг позвонил мужчина, который в грубой форме стал требовать с него деньги за отказ от данных услуг. По словам мошенника, из-за него их компания потерпела убытки, поэтому он стал их должником. Испугавшись угроз и последствий, воронежец перевел на несколько счетов 79 000 рублей. Только потом до него дошло, что он попался на уловку мошенников.