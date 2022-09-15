В Воронежскую область вернутся грозы и туман

Гроза возможна местами по области 16 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Воронежской области снова предупредили о желтом уровне погодной опасности. На этот раз из-за двух неблагоприятных факторов. Местами по области в пятницу, 16 сентября, синоптики прогнозируют дождь, временами грозы. А с 18.00 четверга, 15 сентября, возможен сильный туман.

Напомним, недавно уже вводили желтый уровень погодной опасности из-за сильных дождей. Всего за два дня в Воронеже выпала месячная норма осадков.

Погода в Воронежской области может улучшиться на выходных. Синоптики предполагают, что температура повысится до +22 градусов.

Туман может опуститься уже вечером 15 сентября. Фото: Алексей ФОКИН

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