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Общество15 сентября 2022 12:28

В Воронежскую область вернутся грозы и туман

Неблагоприятные погодные условия вероятны 15 и 16 сентября
Юрий КОЗЛОВ
Гроза возможна местами по области 16 сентября.

Гроза возможна местами по области 16 сентября.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Воронежской области снова предупредили о желтом уровне погодной опасности. На этот раз из-за двух неблагоприятных факторов. Местами по области в пятницу, 16 сентября, синоптики прогнозируют дождь, временами грозы. А с 18.00 четверга, 15 сентября, возможен сильный туман.

Напомним, недавно уже вводили желтый уровень погодной опасности из-за сильных дождей. Всего за два дня в Воронеже выпала месячная норма осадков.

Погода в Воронежской области может улучшиться на выходных. Синоптики предполагают, что температура повысится до +22 градусов.

Туман может опуститься уже вечером 15 сентября.

Туман может опуститься уже вечером 15 сентября.

Фото: Алексей ФОКИН

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