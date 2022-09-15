2 и 3 октября в Воронеже пройдет фестиваль авторской фотографии «Авторы.VRN». Проект соберет работы не только профи, но и молодых людей, занимающихся любительской фотосъемкой. В фестивале примут участие 30 фотографов.

2 октября с 11.00 до 16.20 в Доме молодежи авторы пообщаются с экспертами на мастер-классах и выполнят творческое задание по трем направлениям: репортажная, портретная и предметная фотосъемка.

3 октября подведут итоги фестиваля и наградят победителей.

- Фестиваль «Авторы.VRN» - это крутая возможность для фотографов-самоучек, профессионалов медиацентров вузов прокачаться в своей сфере, перенять опыт воронежских фотографов. Кроме того, в этом году мы хотим сделать упор не только на теоретическую и техническую составляющую, но и на психологию самой фотографии. Мы обсудим, как фотография и творчество в целом влияют не только на фотографа, но и на клиента, - отметили организаторы фестиваля.