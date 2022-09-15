Минобороны РФ отметило героизм воронежского танкиста в ходе СВО

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Министерство обороны РФ в рубрике «Герои Z» отметило профессионализм и мужество бойца из Воронежской области. Командир танка сержант Максим Добрынин в составе танкового батальона участвовал в освобождении стратегически важного населенного пункта на Украине.

- В бою танк получил повреждения, отказала система управления огнем, а сержант Максим Добрынин получил тяжелую контузию. Несмотря на это, он продолжил вести бой, уничтожая противника. Благодаря профессионализму Максима Добрынина в ходе боя были уничтожены три единицы бронетехники, грузовые автомобили, осуществляющие подвоз материальных средств и боеприпасов, четыре расчета ПТРК и до взвода живой силы противника. Мужественные и самоотверженные действия сержанта Добрынина позволили нанести значительный урон националистам, которые вынуждены были отступить, оставив населенный пункт, и не допустить потерь среди российских военнослужащих, - сообщили в Министерстве обороны РФ.

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