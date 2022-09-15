На матч воронежского «Факела» со столичным «Спартаком» назначили судью из Москвы

Евгений Турбин. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Судейскую бригаду выездного матча «Факела» со столичным «Спартаком» на Кубок возглавит арбитр из Москвы Евгений Турбин. Могут возникнуть вопросы: почему не назначен рефери из нейтрального города? Но, во-первых, не все в Москве болеют за «Спартак». А во-вторых, судей у нас не так уж много в регионах, зато в столице достаточно.

Пока Турбин не замечен в предвзятости к «Факелу». Он обслуживал 13 матчей воронежской команды. «Факел» в них по пять раз победил и проиграл и еще три свел к ничьей. Разность мячей не в пользу нашей команды – 18:23.

Евгению Турбину будут помогать Алексей Воронцов и Андрей Гурбанов. Инспектором матча назначили Сергея Мацюру.

Напомним, в матче чемпионата в Воронеже «Спартак» разгромил «Факел» - 4:1.

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