В Воронеже подвал многоэтажки на левом берегу несколько дней заливает горячей водой

Когда трубы на Рижской, 2 приведут в порядок, пока непонятно. Фото: "Типичный Воронеж".

Возле дома № 2 на улице Рижской Левобережного района прорвалась труба с горячей водой. Местный житель пожаловался в соцсети, что подвал уже затоплен.

- Вырыли, забыли и уехали. А из под-земли бьет фонтан, - возмущается анонимный автор поста.

В УК «Левобережного района», обслуживающей дом, заявили, что ее сотрудники пытались устранить аварию, но их усилий оказалось недостаточно:

- Прорвались уличные сети теплотрассы. Вода стекает по лоткам, в которых проложены трубы, идущие в дом. Мы на прошлой неделе по этой ситуации связались с владельцем внешних коммуникаций – «Воронежтеплосетью». У нас было подозрение, что трубы порваны в двух местах. Свой дефектный участок трубы под домом мы заменили на новый еще в пятницу, 9 сентября, но течь не прекратилась. Вода продолжает идти в подвал со стороны теплотрассы. Мы об этом поставили в известность владельца сетей, управу района и управление ЖКХ города. Также направили им официальные письма, так как ремонт уличной трубы в данном случае должен производить ее владелец - Воронежтеплосеть. УК же занимается ремонтом только домовых коммуникаций.

В мэрии сообщили, что для проведения ремонта потребовалось отключить воду. Пока специалисты «Воронежтеплосети», работающие над устранением аварии, не дают прогнозов, когда починят все текущие трубы.

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