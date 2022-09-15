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Происшествия15 сентября 2022 11:35

В Воронеже сотрудник компьютерного клуба украл на работе деньги, игровые приставки и джойстики

Общий ущерб потянул на 80 тысяч рублей
Ярослав ИВАНОВ

В Воронеже задержали сотрудника компьютерного клуба, который обокрал свое место работы. Организация, расположенная в Ленинском районе, обратилась в полицию в августе: из помещения ночью пропали игровые приставки, джойстики и более 30 тысяч рублей из кассы. Общий ущерб, причиненный заведению, составил более 80 тысяч рублей.

Полицейские предположили, что к совершению хищения может быть причастен один из работников компьютерного клуба. 29-летний воронежец, ранее судимый, признался, что находясь на рабочем месте, похитил деньги и игровое оборудование, которое в дальнейшем сдал в ломбард. Оперативники установили, что задержанный находился в розыске по подозрению в совершении мошенничества в Северном микрорайоне.

За кражу ему грозит до пяти лет заключения.