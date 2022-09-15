В Воронежской области 23 взрослых и один ребенок отравились грибами

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 2022 год в Воронежской области произошло 17 случаев отравления грибами, сообщило управление Роспортребнадзора по Воронежской области. Пострадали 24 человека, из них один - ребенок. Один пострадавший не выжил.

Санитарные врачи отмечают, что из огромного множества грибов безусловно съедобными являются только три: белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный. Все остальные относятся либо к ядовитым, либо к условно-съедобным. Это значит, что есть их можно только после предварительного отваривания. К сожалению, и съедобные гриьы могут накапливать в себе вредные вещества: ртуть лучше всего накапливают белые грибы и шампиньоны, в подберезовиках ученые обнаруживают огромные концентрации кадмия, в свинушках, черных груздях и дождевиках – медь, сыроежки активно накапливают цинк, а подосиновики - радиоактивные элементы.

Поэтому 100 раз подумайте - стоит ли рисковать. А уж если отправились на «тихую охоту», выбирайте места вдали от автомагистралей и промышленных предприятий, не собирайте старые, червивые грибы, а также отдельные шляпки и ножки. Не собирайте грибы в ведра, пластиковые мешки или пакеты - от этого дары леса быстро портятся. Никогда не пробуйте сырые грибы на вкус. Собранные грибы готовьте в день сбора - пролежав в тепле даже несколько часов, они могут стать причиной отравления. Ученые советуют варить грибы минимум 45 минут, дважды меняя воду, - так можно свести к допустимому минимуму уровень вредных веществ.