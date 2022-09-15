Воронежцам рассылают в мессенджерах фейковые сообщения о разбросанных на улицах заминированных кошельках

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В воронежских соцсетях и мессенджерах распространяют скрины сообщений о заминированных предметах на улицах. Правительство Воронежской области назвало информацию фейком, который распространяют, чтобы посеять панику.

- Распространяющиеся в группах в социальных сетях Воронежской области распечатанные из электронной почты оповещения от Единой дежурно-диспетчерской службы о диверсантах, которые помещают взрывчатые вещества в небольшие предметы (кошельки, игрушки, телефоны), а затем подкидывают их в людные места - фейковый вброс. Единая дежурно-диспетчерская служба не рассылала информацию о диверсантах, - сообщили в правительстве региона. - Подобными фейками пытаются вызвать недоверие к действующим органам власти и создать панические настроения среди мирных граждан.

Но на улицах, в принципе, ничего не стоит подбирать. А если вы заметили странный предмет – звоните в полицию или 112.