В Воронежской области врачу, не оказавшему помощь 13-летнему подростку, не удалось обжаловать год колонии

В облсуде не нашли смягчающих обстоятельств в деле врача, из-за которого здоровью 13-летнего подростка нанесен тяжкий вред. Фото: из архива «КП»

54-летнему врачу Терновской районной больницы все-таки придется отбыть реальный срок по уголовному делу, которое возбудили за неоказание помощи 13-летнему мальчику.

В июле 2020 года подросток обратился в медучреждение с острыми болями в области паха. Дежурный врач по непонятным причинам отправил его лечиться домой. Хотя, как выяснилось позже, мальчика нужно было не просто класть в больницу, но и срочно делать ему операцию. В результате здоровью подростка был причинен тяжкий вред.

В Грибановском районном суде врача приговорили к году колонии-поселения. И на два года лишили права заниматься медицинской деятельностью. Однако врач посчитал, что такое грубое нарушение клятвы Гиппократа такой кары не заслуживает. И подал апелляцию. В Воронежском областном суде ее рассмотрели, но изменять приговор коллег из района не стали.

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