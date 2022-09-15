Творческие коллективы покажут свое мастерство в фестивале «Воронеж многонациональный»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Стартовал фестиваль «Воронеж многонациональный». В этом году он посвящен Году культурного наследия народов России, объявленному президентом. До ноября в регионе пройдут отборочные туры в районах. В них примут участие творческие коллективы и исполнители, репертуар которых составляет национальное народное творчество. Зрителей фестиваля ждет зрелищная концертная программа, выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества, экспозиции Домов дружбы, творческие мастер-классы, выставка национальных музыкальных инструментов, костюма, предметов быта.

13 сентября в Лисках творческие программы представили Каменский, Каширский, Нижнедевицкий, Новооусманский, Острогожский, Лискинский, Рамонский, Репьевский, Семилукский районы и Нововоронеж. 20 сентября в Слободском СДК в Боброве свое творчество покажут коллективы Аннинского, Бобровского, Верхнехавского, Грибановский, Новохоперский, Панинский, Поворинский, Таловский, Терновский, Таловского, Эртильского районов и Борисоглебска. 4 октября в Культурно-досуговом центре «Родник» в Бутурлиновке творческие программы представят Богучарский, Бутурлиновский, Воробьевский, Верхнемамонский, Калачеевский, Кантемировский, Ольховатский, Павловский, Петропавловский, Подгоренский, Россошанский районы. 8 октября в Городском дворце культуры Воронежа выступят творческие коллективы Хохольского района и Воронежа. Итоговый гала-концерт фестиваля пройдет 1 ноября в Воронеже.