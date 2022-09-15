Мать грудного ребенка, в центре Воронежа лишившую глаза пристававшего к ней мужчину, посадили на два года

Суд оказался безжалостен к матери двух маленьких детей. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Центральном районном суде вынесли неоднозначный приговор по ЧП, случившемуся в феврале 2021 года у кафе на проспекте Революции. Там на улице к двум женщинам, вышедшим на улицу, стал приставать прохожий. Одна из них не дала себя в обиду и начала обороняться. Она махнула рукой, в которой был бокал, стекло разбилось и попало агрессивному ухажеру в глаз. Да так неудачно, что орган зрения у мужчины спасти не удалось.

Служители Фемиды, против ожидания, оказались очень жестко настроены по отношению к матери двух маленьких детей, одному из которых всего полгода, а другому – четыре. Женщину арестовали прямо в зале суда и отправили в колонию на два года. Теперь за обоими детьми будет присматривать ее муж. Грудному ребенку придется переходить на искусственные смеси.

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