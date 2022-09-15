В Воронеже будут судить горе-разбойника, которого догнала продавщица и вернула украденные деньги

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже в суд передали уголовное дело 48-летнего рецидивиста, обвиняемого в разбое.

В один из июньский дней мужчина зашел в магазин на улице 20-летия Октября. Увидев, как продавец пересчитывает деньги, зашедший потребовал отдать их. Женщина отказалась, тогда мужчина схватил палку и, угрожая ударить сотрудницу торгового павильона, выхватил у нее купюры и выбежал из магазина. Но дама оказалась не робкого десятка: догнала нападавшего и вернула похищенные деньги.

Разбойника поймали по отпечаткам пальцев: в базах дактилоскопического учета обнаружили его «пальчики» - мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. После этого мужчину задержали, и он признался в нападении.