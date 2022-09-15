В Воронеже на фото попала перевернувшаяся фура с кирпичами

Автор фото: Сергей Лихачев. Фото: «Аварии/ДТП/Воронежа».

В воронежских соцсетях появилось фото перевернувшейся на бок фуры со стройматериалами. ДТП случилось у дома № 11 на улице Академика Конопатова, находящегося неподалеку от места строительства мегашколы.

Грузовик перегородил дорогу, из него на проезжую часть рассыпались кирпичи. Поэтому неудивительно, что в этом месте образовалась пробка.

Очевидцы как одну из возможных причин аварии называют огромную яму, появившуюся на дороге. Мы уточняем у «РВК-Воронеж», не образовалась ли в этом месте очередная гигантская промоина из-за коммунальной аварии. Там обещали поделиться комментарием позднее.

Также пока не удалось узнать подробности ДТП в воронежском отделении ГИБДД.

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