Коронавирус в Воронежской области на утро 15 сентября: число заболевших выросло до 1 648, никто не умер

Санитарные врачи рекомендуют носить маски в общественных местах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты Роспотребнадзора в своем традиционном суточном отчете о заболевших ковидом вновь огласили тревожные цифры. На утро четверга, 15 сентября, заразились еще 1 648 жителей Воронежской области, 113 из них попали в больницу (на начало дня 14 сентября их было 1 541). Всего за время пандемии COVID-19 подхватили уже 429 646 наших земляков.

В то же время за сутки от последствий ковида никто не умер. А на утро 14 сентября была одна смерть. Число ушедших в мир иной в Воронежской области осталось прежним – 8 399. Хорошо бы, очередную сотню так и не разменять.

На этот раз мало людей выздоровели – всего 654. На утро 14 сентября победивших ковид было гораздо больше – 1 455. Всего же от COVID-19 избавился уже 406 561 наш земляк.

Санитарные врачи, хотя пока и не настаивают на возвращении масочного режима, но все же рекомендуют закрывать лицо в общественных местах и вовремя принимать вакцину от этой опасной болезни.

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