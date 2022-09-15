В Воронеже женщина на «Дэу-Нексия» врезалась в маршрутку и попала в больницу

"Дэу" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 14 сентября, в 9.50 у дома № 121 по улице 20-летия Октября случилось ДТП. 35-летняя жительница Воронежа, ехавшая на «Дэу-Нексия» со стороны Ворошилова в направлении Станкевича, на перекрестке со светофором не уступила дорогу маршрутке № 37. В результате иномарка врезалась в «ГАЗель», двигавшуюся по улице Кирова с Плехановской на Моисеева.

Женщина, рулившая «Дэу», получила травмы разной степени тяжести и попала в больницу. 41-летний воронежец, управлявший маршрутным автобусом, за медицинской помощью не обращался. Его пассажиры также серьезно не пострадали. Полицейские выясняют причины грубого нарушения правил, которое привело к аварии.

- Всего 14 сентября в Воронежской области случилось 132 ДТП, из них в Воронеже – 101, на дорогах в районах – 21, на федеральных трассах – 10. В шести авариях травмы получили семь человек. Задержаны 11 пьяных водителей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

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