Воронежские боксеры взяли три медали на чемпионате Вооруженных Сил России

На чемпионат Вооруженных сил в Борисоглебске приехали 80 боксеров из 20 регионов России. Фото: cspsk-vrn.ru

В Борисоглебске прошел чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации. Турнир был посвящен памяти воинов, погибших во время специальной военной операции на Украине. На ринге Борисоглебска встретились 80 боксеров от 19 до 40 лет, которые представляли более 20 регионов России. На этих соревнованиях три медали завоевали воронежские спортсмены, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Этот старт был последним этапом отбора на чемпионат России по боксу, который пройдет в конце сентября в Чите. Завоевать путевки туда воронежским спортсменам не удалось. И это при том, что Михаил Ляпин и Николай Тимофеев взяли бронзу в весовых категориях 67 и 80 килограммов, а Вячеслав Павлов стал вторым в весе свыше 92 килограммов.

Однако три наших атлета, которых отобрали ранее, все же отправятся в Читу и будут представлять нашу область на чемпионате России. Это Игорь Свиридченков, Сергей Король и Всеволод Жуков.

- То, что удалось выйти в ринг и меня пригласили - это очень большая честь, - поделился серебряный призер чемпионата Вооруженных Сил Вячеслав Павлов. - Соревнования были очень хорошо подготовлены, высококлассные бойцы приезжали. Своей работой я абсолютно не доволен, но никогда не сдаемся, идем только вперед.

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