Сбер удвоил выпуск бизнес-карт в Черноземье

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Общее количество действующих бизнес-карт СберБанка в Черноземье составляет более 110 тысяч штук. При этом 9 из 10 таких карт было оформлено представителями малого бизнеса.

Бизнес-карта привязывается к расчётному счёту юридического лица. Классический вариант — дебетовая бизнес-карта. У клиента открыт круглосуточный доступ к средствам на расчётном счёте компании, что позволяет оплачивать любые товары и услуги без комиссии, снимать наличные.

Денис Скребец, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка-управляющий Воронежским отделением ПАО СберБанк:

«Наши клиенты давно оценили удобство использования бизнес-карт – это не только выгодно, но и технологично. Мы постоянно стремимся предлагать предпринимателям актуальные и необходимые инструменты для ведения бизнеса. Дебетовая бизнес-карта позволяет совершать покупки без комиссии, оплачивать командировочные, представительские и другие расходы, совершать переводы на карты физических и юридических лиц. Контролировать все проведенные операции клиент может в мобильном приложении СберБизнес 24/7».

До 4 октября 2022 года владельцы дебетовых бизнес-карт Сбера получат повышенный кешбэк 7% за покупки в категориях «Такси», «Реклама» и «Рестораны». Предложение действует для новых и действующих клиентов при условии регистрации бизнес-карты в программе «Бизнес-кешбэк».