Воронежцы завоевали семь медалей на первенстве мира по универсальному бою

Наши универсальные бойцы увозят с первенства мира богатый урожай медалей. Фото: cspsk-vrn.ru

На первенстве мира по универсальному бою, проходившем в Сочи, отлично выступили воронежские спортсмены. Они завоевали восемь медалей, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В первенстве мира участвовали более 500 спортсменов из восьми стран. Воронежскую область на турнире представляли семь человек, пять из них поднялись на пьедестал.

Соревнования по универсальному бою состоят из двух частей. Сначала спортсмены проходят полосу препятствий, на которой, в зависимости от возраста и уровня соревнований, спортсмены преодолевают от 7 до 10 этапов (бревно, забор и т.д). Если один из соперников показал время на 50% лучше другого, то ему сразу же присуждается победа — без проведения поединка. Если разница во времени меньше, то спортсмены встречаются в ринге.

В Сочи спортсмены определяли сильнейших в двух дисциплинах: «лайт» и «классика». «Лайт» представляет собой прохождение полосы препятствий, после чего следует борьба в ринге. В классическом варианте атлеты также преодолевают полосу препятствий, а потом демонстрируют свою ударную технику в совокупности с борцовской.

В обеих дисциплинах на мировом форуме триумфатором соревнований стала спортсменка из Воронежа Анна Воробьёва. Она завоевала золотые медали как в разделе «лайт», так и в «классике». Вторым в разделе «классика» стал победитель прошлогоднего первенства мира Степан Северцев. Еще одно второе место в этой дисциплине на счету Анастасии Верниковской, Дарья Локтионова стала третьей в разделе «лайт». Все ребята - воспитанники спортшколы № 22, занимаются они у Владимира Корешкова.

Также медаль завоевал представитель борисоглебского спортивного клуба «Барс» Даниил Дворник. Воспитанник Виктора Сильченко стал третьим в разделе «лайт» и вторым в «классике».

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