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Общество15 сентября 2022 5:45

В Воронежской области в выходные потеплеет до +22 градусов

В Воронеже будет прохладнее – температура будет не выше +19
Юрий КОЗЛОВ
По прогнозам синоптиков, на выходных холод, больше характерный для октября, местами по Воронежской области сменится почти летним теплом.

По прогнозам синоптиков, на выходных холод, больше характерный для октября, местами по Воронежской области сменится почти летним теплом.

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Синоптики дали прогноз погоды на оставшиеся дни недели. По прикидкам метеорологов, выходные будут практически с летней температурой – местами по области она поднимется до +21… +22 градусов.

Ранее синоптики рассказывали о приходе бабьего лета на предстоящих выходных. Но тогда это был только предварительный прогноз. Сейчас он подтвердился.

Кроме того, общий прогноз погоды на сентябрь предполагал среднюю температуру месяца в пределах нормы. А пока столбик термометра установился на аномально низких отметках, больше характерных для октября.

В Воронеже в ближайшие четверо суток при ночной температуре стабильно чуть выше +10 градусов, самой теплой обещает быть суббота, 17 сентября – до +19. В воскресенье, 18 сентября, столбик термометра опустится до +17, к тому же будет идти сильный дождь. Солнце выглянет только в понедельник, 19 сентября. Однако потеплеет несильно – до +18.

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