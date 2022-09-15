В Воронежской области в выходные потеплеет до +22 градусов

По прогнозам синоптиков, на выходных холод, больше характерный для октября, местами по Воронежской области сменится почти летним теплом. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Синоптики дали прогноз погоды на оставшиеся дни недели. По прикидкам метеорологов, выходные будут практически с летней температурой – местами по области она поднимется до +21… +22 градусов.

Ранее синоптики рассказывали о приходе бабьего лета на предстоящих выходных. Но тогда это был только предварительный прогноз. Сейчас он подтвердился.

Кроме того, общий прогноз погоды на сентябрь предполагал среднюю температуру месяца в пределах нормы. А пока столбик термометра установился на аномально низких отметках, больше характерных для октября.

В Воронеже в ближайшие четверо суток при ночной температуре стабильно чуть выше +10 градусов, самой теплой обещает быть суббота, 17 сентября – до +19. В воскресенье, 18 сентября, столбик термометра опустится до +17, к тому же будет идти сильный дождь. Солнце выглянет только в понедельник, 19 сентября. Однако потеплеет несильно – до +18.

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