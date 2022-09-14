Восстановить движение на Московском проспекте в Воронеже планируют 14 сентября

Ориентировочно к 23 часам движение на закрытом участке планируют возобновить. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Рабочие завершают восстановление дорожного покрытия на Московском проспекте в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. После окончания ремонта на канализационных сетях ООО «РВК Воронеж» были готовы к укладке асфальта на участке магистрали, где проводились земляные работы. Специалисты обустроили песчаное и щебеночное основания с уплотнением.

- Как только позволила погода, дорожники приступили к укладке дорожного покрытия: сначала уложили нижний слой, завершается укладка верхнего, финального. На место работ направлена специальная техника для уборки блоков, - добавили в мэрии.

Ориентировочно к 23 часам 14 сентября движение на закрытом участке Московского проспекта планируют возобновить.

Напомним, канализационная линия прорвалась 9 сентября. Зловонные потоки устремились вдоль улиц и затопили местные магазины. Для ремонта пришлось перекрывать часть Московского проспекта. Утром 12 сентября на прилегающих участках дороги возникли огромные пробки. Ремонт осложнился притоком в котлован помимо сточных вод еще и дождевых. К вечеру 13 сентября специалисты закончили обновление коллектора и запустили восстановленную канализационную линию. По поводу этой аварии организовали проверку сотрудники прокуратуры.