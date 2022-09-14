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Общество14 сентября 2022 16:16

Воронежец заплатит 30 тыс. рублей за пикет на проспекте Революции

Лозунг на его плакате дискредитировал Российскую армию
Мария Щербакова
Действия мужчины пресекли полицейские

Действия мужчины пресекли полицейские

Фото: Алексей БУЛАТОВ

60-летний житель Центрального района Воронежа вышел на проспект Революции с плакатом против спецоперации на Украине. Теперь ему придется заплатить штраф 30 тыс. рублей. Суд признал лозунг на плакате дискредитирующим действия Российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 14 сентября.

Действия воронежца пресекли полицейские. Они составили протокол об административном правонарушении. Материалы предали в Центральный районный суд. Там мужчину признали виновным.