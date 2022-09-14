Воронежец заплатит 30 тыс. рублей за пикет на проспекте Революции

Действия мужчины пресекли полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

60-летний житель Центрального района Воронежа вышел на проспект Революции с плакатом против спецоперации на Украине. Теперь ему придется заплатить штраф 30 тыс. рублей. Суд признал лозунг на плакате дискредитирующим действия Российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 14 сентября.

Действия воронежца пресекли полицейские. Они составили протокол об административном правонарушении. Материалы предали в Центральный районный суд. Там мужчину признали виновным.