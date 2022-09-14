В мэрии рассказали, на каких условиях «РВК-Воронеж» получит ЛОС

Концессионное соглашение заключат до 2070 года Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Замглавы по городскому хозяйству Сергей Петрин рассказал подробности концессионного соглашения с «РВК-Воронеж» по Левобережным очистным сооружениям на заседании совета Гордумы в среду, 14 сентября.

Переговоры с потенциальным инвестором велись на протяжении двух месяцев. Других желающих взяться за ЛОС не нашлось. В итоге штат очистных, а это более 90 человек, перешел в РВК.

По словам Петрина, соглашение рассчитано на 49 лет, то есть до 2070 года. Рост тарифов на услуги ЛОС расписан по годам. В 2023-2024 – это ориентировочно по 12% в год, а в 2025-2028 – по 15%, в 2029 – 5%. Компания должна будет вложить в модернизацию очистных около 15,448 млрд рублей (9,184 млрд – собственные средства инвестора, 6,264 млрд – заемные).

В основной план мероприятий инвестиционной программы входит строительство цеха механического обезвоживания, сооружение доочистки сточных вод, реконструкция отстойников, блока обеззараживания, аэротенков.

В условиях соглашения прописано, что максимальная плата муниципалитета должна составить 2,206 млрд рублей. По словам Петрина, есть варианты снизить нагрузку на городскую казну. В частности, планируется привлечь заемные 1,6 млрд рублей из Фонда национального благосостояния под процентную ставку до 3%. Кроме того, средства из ФНБ направят на погашение ставки по кредитам банков под 6% Если это удастся, то расходы из бюджета, как концедента, сведутся к нулю.

Напомним, Левобережные очистные сооружения перешли в собственность города в апреле 2022 года. В мэрии поясняли, что прошлый собственник с эксплуатацией очистных не справлялся, в итоге воронежцы страдали от неприятного запаха.