Воронежский театр кукол поставит два новых детских спектакля до конца года

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Театр кукол имени Вольховского начал работу с выездных спектаклей. На родную «малышкину сцену» артисты выйдут 22 сентября. Но труппа уже работает над премьерами. В планах 97-го театрального сезона у труппы пять новых спектаклей. Первые премьеры, рассчитанные на детей от четырех лет, пройдут до конца этого года - в начале ноября и в начале декабря.

5 ноября в рамках фестиваля «Маршак» покажут трогательную постановку «Золотой цыпленок» по одноименной сказке Владимира Орлова. Ее создаст режиссер Людмила Федорова.

- Спектакль о родительской любви: о ее зарождении, жажде и поиске. О том, что иногда любви может не быть вовсе или, наоборот, что можно полюбить и чужого ребенка. Смотреть его нужно непременно всей семьей, - убеждена режиссер.

А в начале декабря запланирована премьера «теплой» зимней сказки - спектакля «Про ежика и медвежонка». В основе инсценировки несколько сказок Сергея Козлова - «Снежный цветок», «Слон», «Добрый слон», «Зимняя сказка», «Как Ежик с Медвежонком протирали звезды», «Как Ежик с Медвежонком приснились Зайцу», «Как слон ходил в гости к Ежику». Ставить будет режиссер Светлана Озерская.

- С героями спектакля всегда можно поговорить по душам о таких важных вещах, как красота, дружба и ответственность. И этот разговор будет совсем не нравоучительным, а добрым и понятным. Ведь вести его будут за чашкой душистого чая с вареньем, – поделилась Светлана Озерская.

Сценографию и кукольные образы для двух премьер создаст известный художник Андрей Запорожский. Он работал главным художником Большого театра кукол в Санкт-Петербурге. Поставил более 50-ти спектаклей в театрах кукол и драмы в России и за рубежом.

В конце декабря - начале января в театре запланированы новогодние представления - в фойе второго этажа рядом с елкой.

До конца театрального сезона труппа представит еще три премьеры: спектакль для малышей от двух лет, постановку для подростков и уличное представление. А в мае 2023 года пройдет II Международный фестиваль театров кукол «Формат Вольховского».