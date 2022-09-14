Следовали заинтересовались отравлением воронежского школьника парами краски

Школьник обратился в медпункт с головной болью Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Прокуратура и следственный комитет проверят информацию об отравлении школьников парами краски. ЧП произошло 12 сентября в Отрадненской школе. Рабочие подрядной организации затирали трещины и красили стены здания в учебное время. Работы согласовал директор школы. В итоге в медпункт с жалобами на головную боль обратился ученик 7 класса. После осмотра его отправили домой.

По словам матери ребенка, симптомы похожи на отравление. Сейчас следователи выясняют было ли массовое обращение детей или их родителей с аналогичными жалобами. Прокуратура проверяет соблюдение законодательства об образовании и прав несовершеннолетних. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре представили результаты проверки работников пищеблоков образовательных учреждений. У четверных человек обнаружили вирусную кишечную инфекцию. Их отстранили от работы и направили на лечение.