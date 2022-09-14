В Воронеже умер профессор института искусств

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Печальная новость пришла из Воронежского института искусств. Умер скоропостижно профессор Михаил Швецов. Педагог ушел из жизни на 71-м году.

Михаил Федорович работал в институте искусств с 1974 года. С 1985-го возглавлял кафедру народных инструментов. Швецов являлся ярким представителем гнесинской баянной школы. Более 30 лет он успешно работал в Воронежской филармонии как солист и концертмейстер.

- Михаил Федорович обладал в культурном сообществе России заслуженным авторитетом. Его выпускники занимают ведущие позиции в исполнительстве и педагогике России и зарубежья. Коллеги и многочисленные ученики будут помнить его как большого музыканта, неравнодушного педагога и талантливого организатора, - отметили в некрологе в институте искусств.