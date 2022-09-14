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Общество14 сентября 2022 13:50

В Воронеже умер профессор института искусств

Михаилу Швецову было 70 лет
Ярослав ИВАНОВ
фото ВГИИ

фото ВГИИ

Печальная новость пришла из Воронежского института искусств. Умер скоропостижно профессор Михаил Швецов. Педагог ушел из жизни на 71-м году.

Михаил Федорович работал в институте искусств с 1974 года. С 1985-го возглавлял кафедру народных инструментов. Швецов являлся ярким представителем гнесинской баянной школы. Более 30 лет он успешно работал в Воронежской филармонии как солист и концертмейстер.

- Михаил Федорович обладал в культурном сообществе России заслуженным авторитетом. Его выпускники занимают ведущие позиции в исполнительстве и педагогике России и зарубежья. Коллеги и многочисленные ученики будут помнить его как большого музыканта, неравнодушного педагога и талантливого организатора, - отметили в некрологе в институте искусств.