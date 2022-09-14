Воронежские власти планируют учредить памятную дату, посвященную операции «Малый Сатурн»

В Воронежской области планируют учредить еще одну памятную дату – 16 декабря 1942 года. В этот день началась наступательная операция «Малый Сатурн». С такой инициативой выступили областные власти. Об этом рассказал замруководителя управления региональной политики Сергей Афанасьев на совещании в среду, 14 сентября.

Для того, чтобы сделать 16 декабря памятным днем начала освобождения Воронежской области от немецко-фашистских захватчиков, необходимо внести изменения в областной закон. В ближайшее время инициативу рассмотрят депутаты Облдумы. Кроме того, власти обсуждают возможность выпуска памятной медали, посвященной операции.

По словам руководителя областного департамента культуры Марии Мазур, на протяжении всего года проходят мероприятия, посвященные 80-летию операции «Малый Сатурн».

Основные торжества запланированы на 16 декабря. В этот день в Верхнемамонском районе пройдет реконструкция боя на Осетровском плацдарме. Участие в ней примут около 200 человек. Будет задействовано около 10 единиц техники – танки, пушки, боевые машины.