Прокуратура проконтролирует восстановление воронежской многоэтажки, где взорвался газ

Прокурор Воронежа встретился с жителями Фото: предоставлено прокуратурой Воронежской области.

Прокурор Воронежа Роман Лащ встретился с жителями дома №88 на Хользунова, в котором взорвался газ в марте 2022 года. Уже полгода люди не могут вернуться в свои квартиры, так как восстановительные работы еще не завершены. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры в среду, 14 сентября.

Сейчас городская администрация занимается восстановлением помещений. Пострадавшие жители временно расселены. Решение проблемных вопросов жителей поручено компетентным органам власти. Роман Лащ рассказал, что их исполнение проконтролирует прокуратура. Для обратной связи жителям дали номера телефонов ответственных.

По данным мэрии, восстановительные работы начнутся 19 сентября. В подвалах установят бетонные основания, на которые затем будут монтировать металлические конструкции для укрепления подъездов и несущих элементов.

Неделю назад с жителями встретился мэр Вадим Кстенин. Он рассказал, что в течение лета проверяли возможность восстановления дома. Сейчас у мэрии есть проект восстановления, определена подрядная организация. Мэр рассказал, что работы необходимо будет провести не только в 6 подъезде, где произошел взрыв, но и в соседнем 5, чтобы укрепить конструкции. Пока будет идти восстановление, жить в этом подъезде нельзя будет. Речь идет о 27 квартирах. Мэр заверил, что собственникам выплатят компенсацию за съем жилья.

Напомним, трагедия произошла 12 марта 2022 года и унесла жизнь 30-летнего мужчины, собственника злополучной квартиры, а также его пожилой соседки.