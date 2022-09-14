Мошенники сняли со счета контрактника из Воронежа 750 тыс. рублей

Мошенники сняли крупную сумму с карты контрактника из Воронежа. Деньги со счета Ивана исчезли, когда он проходил службу на Украине. По предварительным данным, их украли при помощи дубликата сим-карты. Речь идет о 750 тыс. рублей. Эту сумму воронежец заработал во время СВО. Об этом сообщила газета «Новости Воронежа» в среду, 14 сентября.

Иван ранее проходил службу в Калининграде. После 24 февраля он перестал выходить на связь со своей семьей. Найти нужный контакт родственникам помог Комитет солдатских матерей. Оказалось, что воронежец участвует в СВО.

Мать встретилась с сыном в августе, когда он со своим подразделением был в Белгородской области. Тогда военный отдал матери свою зарплатную карту. Один раз женщине удалось снять деньги, а затем банкомат выдал сообщение об отказе. Теперь женщине приходится подгадывать время, чтобы снять наличные. Сам Иван переоформить карту или заблокировать ее не может, так как находится на Украине.