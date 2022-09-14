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Общество14 сентября 2022 12:27

На школьных пищеблоках в Воронежской области выявили носителей кишечных инфекций

От работы отстранили четырех работников
Ирина КАЗАНИНА
Фото Юлии Пыхаловой

Фото Юлии Пыхаловой

Фото: из архива «КП»

Сотрудники Роспотребнадзора Воронежской области перед началом нового учебного года провели обследование 190 работников пищеблоков общеобразовательных организаций, находящихся на территориях Павловского, Богучарского, Верхнемамонского районов. Персонал обследовали на носительство кишечных инфекций вирусной этиологии.

Результатом этой работы стало выявление четырех носителей вирусных кишечных инфекций. Постановлением главного государственного санитарного врача работников отстранили от работы и направили на лечение. После курса лечения персонал пройдет повторное обследование, и только после этого сможет вернуться к работе.

Исполнение постановлений главного государственного санитарного врача о временном отстранении от работы находится на контроле в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах.