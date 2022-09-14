Воронежские мастера единоборств завоевали восемь медалей на Всероссийских юношеских играх боевых искусств

В Анапе проходят «Всероссийские юношеские игры боевых искусств». Это один из самых массовых детско-юношеских спортивных турниров в нашей стране. Борьба за медали здесь идет более чем в 20 видах спорта. Воронежцы уже завоевали восемь медалей в дисциплинах ушу-саньда и киокусинкай, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В соревнованиях в ушу-саньда участвовали 84 спортсмена из 13 регионов нашей страны. Среди юниоров 16-17 лет первое место в весовой категории свыше 85 кг занял Павел Худобин, а Анастасия Котова стала первой в категории до 65 кг. Серебро завоевал Никита Красняков в весе до 75 кг.

Также победил Дмитрий Зверев, выступавший среди юношей 14-15 лет в весовой категории до 70 кг. В этом же возрасте Глеб Вахнин занял третье место в весе до 65 кг.

Серебряную награду среди детей 12-13 лет завоевал Дмитрий Устинов в категории до 36 кг, а Илья Санников стал третьим в весе до 45 кг.

В кёкусинкай свое мастерство показывали 400 спортсменов из примерно 40 регионов. Воронежская делегация состояла из пяти представителей. Все они соренновались в дисциплине «кумитэ», то есть поединки. В возрастной категории 16-17 лет смог поднять на пьедестал Айдар Сабитов. Он стал третьим в абсолютной весовой категории свыше 80 килограммов.