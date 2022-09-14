В Воронежской области за два дня вылилась месячная норма дождей

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Активный циклон стал причиной сильных дождей в Воронежской области, наблюдающихся с начала этой недели. По данным синоптиков, за двое суток 12 и 13 сентября выпала месячная норма осадков — 52 мм (24 и 28 мм соответственно). Избыток влаги стал местами причиной ночных туманов .

Сейчас циклон отступает и во второй половине недели по южной периферии этого вихря будут смещаться фронтальные волны. Дождливая погода сохранится, по утрам и ночью возможно возникновение тумана. Однако потеплеет, днём до +18…+21.