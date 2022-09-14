Воронежские волейболисты взяли серебро Кубка России

Волейболисты "Кристалла-Черкизово" - вторые в Кубке России среди команд высшей лиги "Б". Фото: cspsk-vrn.ru

В дагестанском городе Каспийск близок к завершению розыгрыш Кубка России по волейболу среди команд высшей лиги «Б». Однако результат воронежского клуба «Кристалл-Черкизово» на этом турнире уже известен. Наши волейболисты завоевали серебро.

13 сентября воронежцы уступили в упорной борьбе «Динамо-МГТУ» из Майкопа. Это было второе поражение воронежцев на турнире. 14 сентября в матче с резервистами «Дагестана» наших волейболистов устраивал только выигрыш. Они справились с задачей.

Первый сет завершился со счетом 25:16, а во втором воронежцы разгромила соперника 25: 6. В заключительной партии наши спортсмены тоже уверенно победили - 25:19. Итог - 3:0 по партиям.

Вперед воронежцы пропустили только волейбольный клуб «Дагестан», который стал обладателем Кубка России в Высшей лиге «Б». Кстати, в очном матче эта команда воронежцев обыграла.