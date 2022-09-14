Воронежские архитекторы одобрили проект ресторана на Карла Маркса

Союз архитекторов Фото: Предоставлено

Архитектурная комиссия при региональном градсовете одобрила проект многофункционального здания на Карла Маркса, представленный архитектором Сергеем Забниным. Предполагается, что первые два этажа займет ресторан. По мнению представителей совета, здание грамотного впишется в существующий масштаб улицы. Об этом сообщили в Союзе архитекторов в среду, 14 сентября.

Работы на территории планируют синхронизовать с благоустройством Карла Маркса. На заседании авторам предложили доработать проект: продумать вопрос обеспечения центра парковочными местами и проездами, а также представить визуализацию объекта в вечернее время. Обновленную версию архитекторы представят через две недели на следующем заседании комиссии.

Напомним, в августе Воронеже началась разработка архитектурной концепции благоустройства пешеходного бульвара на Карла Маркса. Речь идет об участке от «Пролетки» до Кольцовской. Работу проводит команда регионального центра компетенции (на базе департамента архитектуры) и «Нормативно-проектный центр».