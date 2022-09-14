На проспекте Революции грабитель сорвал с шеи воронежца золотую цепочку

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воронеже полицейские задержали 28-летнего грабителя. Ночью мужчина напал с газовым баллончиком на прохожего на проспекте Революции. Преступление произошло в сентябре 2022 года. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 14 сентября.

Потерпевший, 36-летний местный житель, рассказал, что грабитель спросил, есть ли у него деньги, а получив отказ распылил баллончик. После этого преступник сорвал с шеи мужчины золотую цепочку с кулоном и убежал. Ущерб составил около 50 тыс. рублей.

Полицейским удалось установить подозреваемого. Мужчину задержали в Центральном районе. Оказалось, что ранее он уже был судим за имущественные преступления.

В отделе полиции задержанный во всем сознался. Он рассказал, что сдал цепочку в ломбард, а деньги уже потратил. Во время обыска полицейские нашли залоговый билет. Сейчас они разыскивают похищенную цепочку.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Максимальной по ней грозит до 10 лет лишения свободы.