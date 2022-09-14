Воронежцев приглашают проверить свое здоровье в торговом центре

15 сентября в рамках Всемирного дня борьбы с лимфомой в торговом центре на улице Пушкинская, 8 с 9.00 до 14.00 врачи Центра здоровья поликлиники №1 и специалисты областного онкодиспансера бесплатно проведут выездной прием-консультацию.

Всех желающих проконсультирую онколог, эндокринолог и дерматолог. Врачи расскажут посетителям о злокачественных заболеваниях лимфатической системы, симптомах и способах ранней диагностики, а также о профилактике данных заболеваний. Медики также проведут скрининговое обследование сердца, экспресс-анализ на уровень холестерина и глюкозы и измерят артериальное давление.

Прошедшим осмотр выдадут «карту здоровья» с медзаключением и рекомендацией пройти профильных специалистов в поликлинике по месту жительства. Пациенты, которые прикреплены к поликлинике №1, смогут сразу же после обследования записаться к профильным специалистам поликлиники.

Для консультации при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.