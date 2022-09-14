Два воронежских борца стали победителями международного турнира

Никита Горбунов на высшей ступени пьедестала. Фото: cspsk-vrn.ru

В городе Якутск завершился международный турнир по вольной борьбе среди юниоров памяти победителя Олимпийских игр Романа Дмитриева. За медали боролись около 140 спортсменов из 15 регионов России, а также спортсмены из Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Монголии. Воронежскую область на турнире представляли два атлета. И оба завоевали золото, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Егор Бельских выступал в весовой категории до 92 кг. Сначала он досрочно выиграл у белорусского спортсмена 10:0, затем со счетом 9:2 уверенно победил серебряного призера первенства России осетинского борца Алана Плиева, которому в марте на национальном старте уступил в полуфинале. В заключительной схватке в Якутске Бельских встретился с победителем первенства Европы 2021 года среди молодежи Исламом Кильчуковым из Москвы. На Спартакиаде молодежи прошлого года Егор уступил ему в финале, но сейчас воронежец взял уверенный реванш со счетом 10:4.

Никита Горбунов боролся в весовой категории до 125 кг. Он также провёл три схватки. Сначала спортсмен со счётом 8:0 убедительно победил хозяина ковра, затем выиграл у кемеровского борца 3:2 и в заключительной схватке уложил на «туше» еще одного хозяина соревнований.

- В целом достойно выступили спортсмены. Вдвоём приехали и завоевали два первых места — это хороший результат. Очень конкурентная была категория у Егора и очень приятно, что он победил, - подвел итоги турнира главный тренер сборной Воронежской области по вольной борьбе Геннадий Холодков.