Мошенник обманул воронежца при продаже кроссовок через интернет

Воронежские оперативники смогли установить личность и задержать 19-летнего мошенника из Новосибирска, который обманул воронежца при продаже товара через интернет.

В апреле 2021 года 45-летний воронежец решил продать кроссовки и разместил в интернете объявление в одной из социальных сетей. Через некоторое время с ним связался мужчина и выразил желание приобрести товар. После этого лжепокупатель сообщил продавцу, что перевел ему деньги, прислав в подтверждение скриншот чека. Доверчивый продавец отправил товар в город Новосибирск, однако денег на карту так и не получил.

Осознав, что стал жертвой обмана, воронежец обратился в полицию. Причиненный ущерб составил 25 тысяч рублей.

На днях воронежские полицейские задержали подозреваемого, который дал признательные показания и пояснил, что отправил потерпевшему фиктивное подтверждение оплаты товара. Теперь оперативники устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории различных регионов.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.