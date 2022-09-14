Воронежец украл часть крана со стройки и сдал в лом

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В августе сотрудники строительной фирмы обратились в воронежскую полицию с заявлением о хищении секции башенного крана. Прибывшие на место оперативники установили, что кража произошла в вечернее время на улице Краснодонской. Злоумышленник пробрался на территорию стройки и похитил часть кранового оборудования и скрылся. Причиненный ущерб составил более 350 тысяч рублей.

Полицейские смогли также выяснить, что вор воспользовался услугой наемного эвакуатора. А записи с камер видеонаблюдения помогли установить, что похититель прибыл на место на машине, маршрут которой также восстановили. Эта информация помогла установить личность подозреваемого – 26-летнего воронежца, которого задержали на съемной квартире на территории Коминтерновского района и доставили в отдел полиции.

На допросе задержанный воспользовался правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации, не свидетельствовать против себя.

Похищенное оборудование обнаружили в одном из пунктов приема металла, изъяли и вернули законному владельцу.

По факту хищения возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.