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Здоровье14 сентября 2022 8:44

Коронавирус в Воронежской области на утро 14 сентября: число заболевших за сутки увеличилось больше, чем на сотню

Заразился 1 541 человек, в то время как на начало дня 13 сентября их было всего 1 482
Юрий КОЗЛОВ
Число зараженных за сутки снова резко увеличилось.

Число зараженных за сутки снова резко увеличилось.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Санитарные врачи предоставили данные о ситуации с эпидемией коронавируса в Воронежской области на утро среды, 14 сентября.

За прошедшие сутки заболел COVID-19 еще 1 541 человек. Для сравнения, на утро 13 сентября их было 1 482. Всего за время эпидемии ковидом заразились 427 998 жителей Воронежской области.

На утро 14 сентября еще один человек умер от последствий COVID-19. На начало дня 13 сентября смертей не было. Всего число умерших от ковида в Воронежской области теперь 8 399.

Еще 1 455 наших земляков выздоровели. На утро 13 сентября их было гораздо больше – 1 602. Сумели победить COVID-19 уже 405 907 жителей Воронежской области.

Напомним, областные власти пока не собираются вводить масочный режим и обязывать работодателей переводить своих сотрудников на «дистант».