В Воронежской области «Тойота» врезалась в «Мазду»: погиб один из водителей

"Тойота" вылетела в кювет и опрокинулась на крышу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 13 сентября, в 20.45 на 104 километре дороги «Воронеж - Луганск» случилась авария, завершившаяся гибелью человека.

55-летний житель села Репьевка, руливший «Тойотой-Авенсис», сделал странный маневр, поехал по обочине и врезался в находившуюся впереди «Мазду», а затем вылетел в кювет. Автомобиль опрокинулся на крышу.

Водитель «Тойоты» от полученных травм умер до приезда скорой. 36-летний житель Россоши, ехавший в «Мазде», также был ранен. Его отвезли в больницу. Водитель «Мазды», тоже 36-летний россошанец, серьезных травм не получил.

Водитель после такого приземления в кювет умер до приезда скорой. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют, по какой причине погибший мужчина мог не удержать контроль над «Тойотой».