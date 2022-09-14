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Происшествия14 сентября 2022 7:22

В ДТП в Воронежской области погибла женщина-водитель и пострадала 10-летняя девочка

Их «Ниссан» попал под «КамАЗ»
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

Во вторник около 10.45 часов у дома № 64 по улице Попкова в городе Бутурлиновка в ДТП погибла 42-летняя местная жительница. По предварительным данным, аварию устроил 36-летний местный житель на автомобиле КамАЗ с прицепом, который допустил столкновение с автомобилем «Ниссан Икстрейл» под управлением автомобилистки.

От полученных травм женщина скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. В аварии пострадала еще пассажир легкового автомобиля, 10-летняя девочка, жительница города Бутурлиновка. В тяжелом состоянии ребенка доставили в больницу.

Полицейские выясняют обстоятельства трагедии.