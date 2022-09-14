Воронежцев приглашают на "Ночь летучих мышей"

Фото Центра "Наша природа" Фото: Предоставлено

Традиционное мероприятие Центра охраны животных «Наша природа» «Ночь летучих мышей» пройдёт в Воронеже 16 сентября. Местом его проведения станет парк «Орленок». Гостей праздника ждут игровые и творческие площадки, атмосферная фотозона, лекция о рукокрылых, тематические сувениры и выпуск зверьков.

В 17.00 для самых любознательных организуют познавательные игры о летучих мышах: «Мемори», «Правда или вымысел?», «Накорми мышь», «Забрось жука».

А для рукодельников проведут мастер-классы:

- изготовление домиков для летучих мышей

- роспись по вещам из х/б ткани (нужно принести шоппер, футболку или другую вещь с собой)

- создание тематических блокнотиков в технике скрапбукинг

- изготовление летучей мышки из фетра

В 19.00 гостям прочтут научно-популярную лекцию. О своём опыте взаимодействия со зверьками, их защите и биологических особенностях расскажет руководитель АНО «Наша природа», специалист по рукокрылым Елена Шерстяных.

В 20.00 акция завершится выпуском рукокрылых, которые прошли реабилитацию в «Нашей природе». Эта часть состоится при условии хорошей погоды – без дождя, сильного холода и ветра.

Участие в мероприятии бесплатное. Акция организуется в рамках проекта «Zoo-волонтёры», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.