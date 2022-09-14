Воронежцы стали реже спиваться

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

По данным департамента здравоохранения Воронежской области, в регионе ежегодно снижается число людей с впервые зарегистрированным алкоголизмом. В 2020 году этот показатель составил 1474 человека, в 2021 году – 1312 человек, а в 2022 на сегодняшний день зарегистрировано 726 человек. Однако специалисты не спешат объявлять проблему решенной.

В честь Всероссийского дня трезвости, который отмечался 11 сентября медицинские организации области провели профилактические акции, чтобы напомнить гражданам о тяжелых последствиях злоупотребления алкоголем.

Например, специалисты наркологических кабинетов районных больниц области провели в районах профилактические акции и флешмобы, на которых рассказали местным жителям о профилактике и лечении наркологических заболеваний, а также реабилитации после них.

В холле областной офтальмологической больницы установили антиалкогольный, на экране транслировался видеоролик, а пациентам и посетителям медики раздали информационные буклеты.

Специалисты областного клинического наркологического диспансера провели «День открытых дверей», чтобы поближе познакомить воронежцев со своей службой и напомнить, что помощь пациентам оказывается бесплатно и конфиденциально.