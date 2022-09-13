Воронежский «Буран» потерпел четвертое поражение подряд на старте и опустился на последнее место в ВХЛ

Капитан "СКА-Невы" Альберт Конозов оформляет дубль и приносит своей команде победу. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

И четвертый матч на выезде на старте сезона не принес «Бурану» очков. Счет на пятой минуте открыл капитан питерской «СКА-Невы» Альберт Конозов. Ему удался хороший бросок в «девятку» ворот «ураганных» - 1:0. На восьмой минуте «Буран» ответил точным дальним выстрелом Дмитрия Огурцова. И тоже в «девятку» - 1:1.

Второй период шайб не принес. А в третьем хозяева сумели реализовать большинство на 56 минуте. Андрей Макаров вроде бы задержал бросок Конозова, но шайба все же долетела до сетки. Дубль капитана «СКА-Невы» и 2:1.

Вскоре «Буран» снял вратаря. Но для эффективной игры шесть на пять нужны какие-то оригинальные комбинационные идеи. А их у «ураганных» сейчас нет. Закономерно шайбу перехватили хозяева, и за полминуты до финальной сирены Алексей Ожгихин отправил ее в пустые ворота, установив окончательный счет – 3:1.

«Буран» после четырех игр с нулем очков опустился на последнее, 26 место в таблице чемпионата ВХЛ. Рядом «Ермак» из Ангарска с аналогичным результатом. Но у сибиряков лучше разность шайб.

Следующий матч, который состоится 19 сентября, будет для «Бурана» первым в Воронеже в этом сезоне. И соперник подходящий для нынешнего состояния «ураганных» - тот самый «Ермак». Может быть, хоккеисты воронежского клуба хотя бы в этой игре очко, а то и два зацепят. Иначе будет уж совсем грустная картина. Битва аутсайдеров начнется в 19.00.

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