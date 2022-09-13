В Воронеже жители Беговой не понимают, зачем им нужны новые автобусы № 63

Жители улицы Беговой Коминтерновского района выразили возмущение организацией работы нового автобуса № 63. Во-первых, он ездит крайне редко. Во-вторых, большой автобус проносится мимо четырех остановок: «Спорткомплекс», «улица Верещагина», «Донскую», и «Улица 303-й Стрелковой Дивизии», не открывая двери. А автоинформаторы в салонах объявляют их. Водители отвечают на претензии пассажиров, что не желают получить штрафы или выговоры. Дело в том, что остановки не обозначены знаками и на них нет разметки.

В мэрии объяснили ситуацию:

- Водители правы. Эти четыре остановки не оборудованы для больших автобусов. А вот «ГАЗели» теоретически там могут высаживать пассажиров. Автоинформаторы на автобусах № 63 мы перенастроим.

На вопрос, почему вместо бесполезных на этом отрезке пути больших автобусов не пустили по нему побольше «ГАЗелей», в городской администрации ответить затруднились. Отметив, что теоретически эту идею можно обсудить.

Подписывайтесь на наши каналы в Телеграме и Дзене. Читайте материалы «КП» на любимой платформе!