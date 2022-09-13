Cтарший сержант из Воронежской области погиб в бою в ДНР

Алексей Гусев. Фото: с сайта администрации Лискинского района.

Уроженец села Высокое Лискинского района, старший сержант Алексей Гусев погиб в бою в Донецкой Народной Республике. Он был командиром отделения мотострелкового батальона. В тот день группа бойцов под руководством Алексея приняла бой с превосходящими силами врага. Он грамотно организовал оборону, решительными действиями смог обеспечить боевую слаженность подчиненных, сохранив их жизни. А вот свою не уберег.

- Администрации Лискинского района и города Лиски, Совет народных депутатов выражают искренние, глубокие соболезнования родным и близким Алексея Сергеевича Гусева. Это непоправимая утрата для семьи Алексея, тяжелая потеря для друзей, одноклассников, педагогов, сослуживцев и всех, кто его знал. Для всех нас это известие стало печальной страницей в истории Лискинского района. Мы потеряли одного из лучших своих сыновей. Без тепла и заботы любящего отца осталась 10-летняя дочь Алексея. Люди, его знавшие, отзываются о нем исключительно как о парне с сильным характером. Он всегда следовал своим принципам, был смелым, честным и открытым, безмерно любил Родину. Мы гордимся мужеством нашего земляка и разделяем с его родными и близкими боль утраты. Вечная память герою! - говорится в некрологе на сайте администрации Лискинского района.

За проявленную самоотверженность на поле боя, верность Родине и Присяге, Указом Президента России Алексея Гусева наградили Орденом Мужества посмертно.