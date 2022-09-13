В Воронеже женщина в поисках легкого заработка отдала мошенникам 106 тысяч рублей

Не всем предложениям в Сети надо верить. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

65-летняя женщина из Левобережного района стала очередной жертвой мошенников. 10 сентября в 10 часов она решила пообщаться с подругой в одной из соцсетей. Во время переписки неожиданно получила предложение заработать 5000 рублей. Женщина согласилась. Ее попросили ввести данные банковской карты, что она и сделала. Вскоре с ее счета исчезли все деньги – а там было 106 584 рубля. Оказалось, что страницу подруги в Сети взломали мошенники. 12 сентября женщина написала заявление в полицию.

- Возбуждено уголовное дело. В Воронежской области 12 сентября зарегистрировали шесть мошенничеств и семь краж с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил более 3 370 000 рублей. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» и ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские напоминают, что просьбы о финансовой помощи и предложения о заработке на страницах социальных сетей – одни из традиционных уловок преступников. Стражи порядка предлагают тщательно проверять информацию, поступающую из недостоверных источников, либо от незнакомцев. Если вы все-таки стали жертвой мошенников, сразу позвоните в полицию. Так будет легче их быстро найти.

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