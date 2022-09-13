Умер бывший прокурор Эртильского и Грибановского районов Воронежской области

Михаил Федорович Морозов. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В воскресенье, 11 сентября, умер бывший прокурор Эртильского и Грибановского районов, ветеран Великой Отечественной войны Михаил Морозов. Михаилу Федоровичу было 97 лет.

У Михаила Морозова получилась богатая на события жизнь. Родился он 6 августа 1925 года в селе Коптяжево Бугурусланского района Оренбургской области. В 1943 году окончил школу. Его призвали в Советскую армию. Михаил Федорович проходил службу в рядах 12-й воздушно-десантной бригады. По возвращении из армии поступил в Куйбышевскую юридическую школу. После нее по распределению его направили следователем в Семилукский район Воронежской области, где он проработал до 1953 года.

В марте 1953 года Михаила Морозова назначили прокурором Эртильского района Воронежской области. В августе 1959-го Михаил Федорович перешел на работу прокурором Грибановского района. Затем в 1965 году его избрали председателем Грибановского райисполкома. За время работы Михаила Федоровича в районе была окончательно восстановлена экономика, социальная и жилищная инфраструктуры, построены школы и детские сады.

Михаил Морозов награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами «Знак Почета», медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Президиум Верховного Совета РСФСР Михаилу Федоровичу присвоил звание «Заслуженный юрист РСФСР».

Коллектив прокуратуры Воронежской области выразил искренние соболезнования родным и близким Михаила Федоровича Морозова.