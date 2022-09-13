В мэрии Воронежа рассказали, какие вещи нужны беженцам из Харьковской области

Много беженцев из Харьковской области разместили в воронежских детских лагерях. Фото: Анастасия АСТАШОВА

В мэрии рассказали, какие вещи остро необходимы жителям Харьковской области, бежавших от войск украинской хунты, перешедших в контрнаступление. Напомним, в Воронеж вечером 11 сентября на центральный железнодорожный вокзал приехал поезд с 419 вынужденными переселенцами. Еще 206 беженцев приехали на личных машинах. Многих их них разместили в детских лагерях с отапливаемыми корпусами «Голубой экран» и «Кировец», а также еще в 12 пунктах временного размещения (ПВР) в 10 районах области. Часть приехавших людей разместились у родственников.

Среди вещей, которые наиболее остро необходимы, одежда, обувь, средства личной гигиены. Ну и, конечно, все нужное для детей. От подгузников и памперсов до школьных принадлежностей. Полный перечень вещей, которые можно отнести в городские пункты сбора помощи, смотрите здесь